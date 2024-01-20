На внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На внутренней стороне 69-го километра МКАД произошло массовое ДТП, информация о пострадавших уточняется, сообщает департамент транспорта Москвы. Движение на этом участке автодороги в настоящий момент затруднено, предупреждает ведомство.

На внутренней стороне 69-го километра МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным видеокадрам, один из автомобилей занесло на заснеженной дороге, в результате чего он встал поперек проезжей части и получил удар от другого приближающегося транспортного средства.

Очевидцы этого ДТП в Telegram-каналах для автомобилистов пишут, что в аварии участвовали по меньшей мере 10–12 машин, при этом движение транспорта осуществляется только по правому ряду. В 08:43 мск дептранс сообщил о восстановлении движения на этом участке дороги.

Ранее массовое ДТП произошло при въезде на дамбу возле порта Бронка по направлению в сторону Кронштадта. Там столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб. Это был 18-летний водитель легковушки. Двое его пассажиров пострадали. По словам очевидцев, в результате аварии один из легковых автомобилей почти наполовину влетел под грузовик. Еще одна фура с манипулятором пыталась уйти от столкновения, но при этом зацепила сразу две машины.