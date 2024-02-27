Фура врезалась в две легковые машины в Москве

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Pres

На внутренней стороне 21-го километра МКАД, после развязки с Бесединским шоссе, столкнулись несколько машин, сообщила пресс-служба московского департамента транспорта. На месте работают экстренные службы, уточнило ведомство и опубликовало видео инцидента.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для движения в районе ДТП доступны две полосы из пяти, выбирайте пути объезда, — говорится в заявлении дептранса.

На видео попали два легковых автомобиля, стоявшие с включенными аварийными сигналами. В них на скорости врезалась грузовая машина.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе из Томска в Новосибирск из-за задымления произошли две аварии. В одном месте легковая машина врезалась в грузовую, в другом — столкнулись четыре машины и фура. По словам очевидцев, сотрудники придорожной закусочной у деревни Кандинки подожгли опилки рядом с дорогой.

Накануне на 101-м километре МКАД водитель машины Toyota не рассчитал безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля и врезался в Renault, водитель и пассажирка которого были госпитализированы.