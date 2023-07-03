На видео попало задержание москвича, взявшего в заложники женщин и ребенка Задержан москвич, взявший в заложники трех женщин и грудного ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео задержания мужчины, который взял в заложники трех женщин и грудного ребенка. Канал сообщает, что москвич сам открыл дверь полицейским и впустил их в квартиру на Староволынской улице. Мужчину вывели из дома и посадили в машину скорой помощи.

SHOT пишет, что, по словам консьержа, ранее в семье не было никаких проблем и скандалов. Мотивы 31-летнего подозреваемого на данный момент неизвестны.

Канал сообщал ранее, что женщины и грудной ребенок являются родственниками задержанного, который угрожал убить себя и их. Женщинам пришлось забрать ребенка и спрятаться в комнате, откуда они уже не могли выйти.

Ранее в Москве мужчина заперся в квартире и угрожал подорвать жену гранатой. Во время общения с ним по телефону силовики слышали на заднем плане женский голос. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что никакой гранаты у мужчины нет. Его супруга пояснила, что муж напился и хотел привлечь к себе внимание. Ранее полицейские уже фиксировали за ним такое поведение.