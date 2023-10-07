Драка таксиста и пассажирки в Москве попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таксист и молодая девушка подрались прямо посреди дороги в Москве. Соответствующие кадры распространились в соцсетях. По данным Telegram-канала «Москва сейчас», участница конфликта является пассажиркой водителя.

Судя по опубликованным кадрам, драка произошла в районе станции метро «Кузьминки». Что именно не поделили пассажирка и водитель, не уточняется. При этом конфликт достиг пика прямо посреди автомобильной дороги — девушка набросилась на водителя и стала пинать его ногами.

Очевидцам случившегося пришлось ждать, пока оппоненты не успокоятся, чтобы продолжить движение на своих авто. Когда их разняли, таксист побежал за обидчицей, чтобы снять ее на телефон.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы попала в городскую больницу в Свиблово с травмой головы и там поругалась с рентгенологом. По данным Telegram-канала SHOT, в результате потасовки медицинская помощь потребовалась врачу. Женщина набросилась на молодого специалиста с кулаками. В итоге и пациентка, и врач отделались ушибами мягких тканей головы, переломов удалось избежать.

До этого еще одна драма развернулась в Подмосковье. Родственники умершего после операции пациента приехали в Балашихинскую областную больницу и избили врачей. По мнению нападавших, ответственность за смерть их близкого несут лечащие доктора.