На видео попал мусорный пакет, разбивший авто в подмосковных Котельниках Неизвестные выбросили мусор в окно и разбили машину в подмосковных Котельниках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковных Котельниках мусорный пакет упал на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Соответствующие кадры распространились в соцсетях. По данным Telegram-канала «Новости Москвы», пакет из окна выбросили сами жильцы.

На опубликованных кадрах видно, что пакет едва не рухнул на двух молодых людей, проходивших мимо автомобиля. Жителям города повезло избежать травм, но повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. В. машине выбило лобовое стекло и частично смяло крышу.

Ранее сообщалось, что на видео попала драка таксиста и молодой девушки, повздоривших прямо посреди дороги в Москве. Судя по опубликованным кадрам, драка произошла в районе станции метро «Кузьминки». Что именно не поделили пассажирка и водитель, не уточняется. При этом конфликт достиг пика прямо посреди автомобильной дороги — девушка набросилась на водителя и стала пинать его ногами.

Очевидцам случившегося пришлось ждать, пока оппоненты не успокоятся, чтобы продолжить движение на своих автомобилях. Когда участников конфликта разняли, таксист побежал за обидчицей, чтобы снять ее на телефон. Чем закончилась история, неизвестно.