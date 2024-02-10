На ВДНХ отметили китайский Новый год: фото события

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование китайского Нового года на ВДНХ

Гости и жители Москвы отметили китайский Новый год на ВДНХ. Гостям мероприятия предоставили возможность посетить мастер-классы по цигуну и рисованию, спектакль, фестиваль китайской народной культуры и театрализованное шествие с драконом. NEWS.ru представляет фото с места события.

Китайский Новый год знаменует начало весны, его нередко называют «лунным», так как он связан с лунным календарем. На празднике москвичи и приезжие наблюдали за огромной фигурой 19-метрового красно-желтого дракона, с которым артисты исполнили танец под китайскую музыку. После дракона перенесли в павильон № 22, где состоялась выставка «Терракотовая армия».

Однако возле павильона зрителям представили танец «льва». Внутри площадки прошло шоу барабанщиков и выступления артистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздником Белого месяца. Он отметил, что буддисты России хранят нравственное и духовное наследие предков.

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