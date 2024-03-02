На ВДНХ открылась Московская неделя моды: фото с места события

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие Московской недели моды на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Гала-показ российских дизайнеров

В столице в рамках выставки-форума «Россия» открылась Московская неделя моды. Мероприятие прошло на ВДНХ и началось с большого гала-показа. NEWS.ru показывает фото с места события.

На второй Московской неделе моды российские бренды представили изделия дизайнеров из разных регионов. Среди них Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.

В 75-м павильоне ВДНХ до 8 марта пройдут более 120 модных показов отечественных и иностранных дизайнеров. Так, посетители смогут увидеть работы Сергея Сысоева, Юлии Далакян, Яниса Чамалиди, Александры Гапанович, Лары Суровой и других.

Ранее в павильоне № 22 на ВДНХ в рамках выставки-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» прошел День китайских фонарей — праздник, знаменующий окончание празднования китайского Нового года и приближение весны. Его частью стали китайское барабанное шоу, традиционные танцы с фонариками в ярких национальных костюмах и розыгрыши призов.

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