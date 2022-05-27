Опубликованы кадры крупного пожара на Варшавском Шоссе в Москве

Фото Денис Воронин/АГН «Москва»

Крупный пожар на Варшавском шоссе произошел в пятницу, 27 мая, передает телеканал «Россия 1». Сообщается, что горят складские помещения. Огонь распространился на площади порядка семи квадратных километров.

Также очевидцы сообщают об обрушении кровли здания и громких хлопках. По предварительной информации детонируют газовые баллоны. Telegram-канал «Говорит Москва» публикует фотографии с места происшествий.

Территорию оцепили сотрудники экстренных служб. В тушении огня задействованы десятки пожарных расчетов МЧС РФ и два вертолета. Известно, что один из спасателей пострадал.

Причины возгорания предстоит выяснить следователям.

Сутками ранее пожар произошел в подмосковном Раменском в котором погиб один человек, Об этом сообщили в МЧС России по Московской области. Загорелась пятиэтажка на улице Гурьева.