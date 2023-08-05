На Украине выдали сгоревшую Lamborghini за удар ВСУ по Москве

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Украинские СМИ выдали за успешную атаку ВСУ по Москве сгоревшую Lamborghini, пишет Telegram-канал «Война с фейкам». Новости сопроводили кадрами с густым черным дымом, который поднимался над столицей.

Отмечается, что дым на видео и фотографиях украинских новостей был вызван совсем не результатом атаки украинских беспилотников. В центре Москвы загорелся люксовый автомобиль. Отмечается, что в Сети много роликов, которые сняли очевидцы на месте события. Lamborghini буквально выгорела дотла. Машину уже потушили, обошлось без жертв. Причины возгорания пока неизвестны.

В апреле автомобиль Mercedes-Benz G-класса при попытке уйти от погони полиции на трассе Красноярск — Канск задымился, сгорел на ходу и врезался в отбойник. Водитель Gelandewagen выжил в ДТП. Он был трезв, у него также были документы на внедорожник. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.

До этого в Москве на МКАД такси протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль. После столкновения стоявшая на аварийке машина загорелась. На опубликованных в Сети кадрах видно, что стоявшего рядом с машиной от удара отбросило в сторону, на нем загорелась одежда. О состоянии автомобилиста не сообщается.