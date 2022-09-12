На угрожавшего выбросить ребенка с балкона мужчину завели уголовное дело

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

В отношении жителя Москвы, угрожавшего выбросить с балкона многоэтажного жилого дома ребенка, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщается на сайте столичного главка СКР. Мужчина задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Угрозы для жизни и здоровья ребенка, которого подозреваемый угрожал сбросить с балкона, нет. Он передан матери.

Инцидент произошел на востоке Москвы, в районе Новокосино. Об угрожавшем жизни ребенка мужчине в полицию сообщили соседи. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов перелез в квартиру через соседний балкон и задержал злоумышленника.

Ранее сообщалось, что на севере столицы полицейские спасли двухлетнего мальчика, который мог выпасть из раскрытого окна. Ребенок остался без присмотра, поскольку его пьяный отец спал в квартире, а мать была на работе. В отношении родителей был составлен протокол о неисполнении ими своих обязанностей.