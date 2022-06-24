На участников «СтопХама» завели уголовное дело за драку со спецназом МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в отношении активистов движения «СтопХам» возбуждено уголовное дело из-за драки со спецназом МВД «Гром», сообщил РБК глава организации Дмитрий Чугунов. Сообщается, что активисты проводили свой рейд на Ярославском шоссе и наткнулись на автомобиль сотрудников спецназа МВД. Словесная перепалка закончилась дракой и задержанием участников движения.

У меня на руках есть постановление о возбуждении уголовного дела против трех активистов и одного неустановленного активиста — Котова, Бунина и Горбачевского — со стороны сотрудников спецподразделения ОСН «Гром» ГУ МВД России по Москве. Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК, — сообщил Чугунов.

Главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву ранее предложили дать аккредитацию народных дружинников членам общественных движений «Лев против» и «СтопХам». Инициатива принадлежит зампреду комиссии ОП по общественному контролю Артёму Кирьянову и главе Международного центра «Поколение права» Андрею Андрееву.

Авторы обращения указывают, что рейды данных сообществ деструктивны и подают молодежи пример агрессии, поэтому должны регулироваться сверху.