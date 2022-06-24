В Москве в отношении активистов движения «СтопХам» возбуждено уголовное дело из-за драки со спецназом МВД «Гром», сообщил РБК глава организации Дмитрий Чугунов. Сообщается, что активисты проводили свой рейд на Ярославском шоссе и наткнулись на автомобиль сотрудников спецназа МВД. Словесная перепалка закончилась дракой и задержанием участников движения.

У меня на руках есть постановление о возбуждении уголовного дела против трех активистов и одного неустановленного активиста — Котова, Бунина и Горбачевского — со стороны сотрудников спецподразделения ОСН «Гром» ГУ МВД России по Москве. Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК, сообщил Чугунов.

Главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву ранее предложили дать аккредитацию народных дружинников членам общественных движений «Лев против» и «СтопХам». Инициатива принадлежит зампреду комиссии ОП по общественному контролю Артёму Кирьянову и главе Международного центра «Поколение права» Андрею Андрееву.

Авторы обращения указывают, что рейды данных сообществ деструктивны и подают молодежи пример агрессии, поэтому должны регулироваться сверху.

 

 

 

 

 