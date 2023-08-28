На территории НПЗ «Газпромнефти» в Москве заметили дрон Baza: дрон с камерой прилетел на территорию НПЗ «Газпромнефти» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники НПЗ «Газпромнефти» в Капотне обнаружили неизвестный дрон на территории промышленного комплекса, сообщает Telegram-канал Baza. Прибывшие на место полицейские осмотрели летательный аппарат и обнаружили на нем камеру, отмечает канал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По данным Baza, звонок в отдел полиции поступил 27 августа. Дрон заметили в полдень возле корпуса нефтехимии на объекте «Газпромнефти». Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент ищут операторов дрона и пытаются выяснить, с какой целью он был запущен на территорию НПЗ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о беспилотнике, который засекли в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, прикрывающая Калининградскую область от нападения с моря. По данным канала, информацию о БПЛА передали полицейским, они устанавливают примерное место взлета, а также организаторов полета. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого Mash сообщал, что неизвестный беспилотник вел съемку воинской части ВДВ в Омске. По данным канала, это произошло в час ночи 18 июля, дрон мог записывать на камеру ночную тренировку десантных войск, сейчас устанавливается, откуда аппарат был запущен и кто является его оператором. В Минобороны РФ информацию также не комментировали.