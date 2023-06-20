Студент раскрыл подробности ЧП с минами в колледже в Москве Студент заявил, что мины времен ВОВ у Московского технологического колледжа находят не в первый раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Московского технологического колледжа в Даниловском районе столицы нашли две мины времен Великой Отечественной войны и взрыватель. Как рассказал в беседе с NEWS.ru студент учебного заведения, всех учащихся и преподавателей эвакуировали на улицу. По его словам, похожая история произошла в пятницу, 16 июня. Тогда на территории колледжа также нашли мину.

Примерно в 15:00 начали всех эвакуировать из одного корпуса на улицу. 16 июня уже была похожая ситуация. Так же примерно в 11:45 началась эвакуация, приехала пожарная, полиция и МЧС, прямо за колледжем находится стройка, и, насколько я знаю, там экскаваторщик увидел мину времен ВОВ, — рассказал студент колледжа.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в деревне Березовке Орловской области в доме недавно умершего 70-летнего мужчины нашли склад боеприпасов. Всего были обнаружены 140 минометных мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны. Мины были уложены в 14 ящиков и хранились в подвале дома пенсионера.

В начале апреля сотрудники ГИБДД в Сочи остановили легковой автомобиль, набитый оружием времен ВОВ. Водитель заявил, что это экспонаты из музея Краснодарского края, которые он везет для использования в рамках праздничных мероприятий. Полиция начала проверку.