Пожар начался на территории центра медицины катастроф в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», расположенного на Щукинской улице, начался пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС.. По предварительной информации, горит стройка. Над зданием виден густой черный дым.

В столичном ГУ МЧС уточнили, на место ЧП прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет.

Вызов поступил в 17:24, по адресу Щукинская 5 стр 6, пожарные прибыли на место, — сообщили в МЧС.

Сейчас специалисты заняты тушением огня. Данные о причинах пожара устанавливаются.

Ранее пожар произошел в Центральной клинической больнице Новосибирска. Все пациенты были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. Спасатели тушили загоревшуюся кровлю лечебного учреждения почти восемь часов. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для тушения были задействованы 108 человек и 37 единиц техники.

16 июня в подмосковном городе Дзержинский рядом с ТЭЦ вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 500 кв. м, загорелись гаражные боксы, о пострадавших не сообщается. В 16:59 пожар был локализован.