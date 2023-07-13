На сотрудника посольства Северной Кореи напали с ножом в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве совершено нападение на сотрудника посольства Северной Кореи, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, дипломата обнаружили с ножевыми ранениями на улице Ратной в машине, принадлежащей дипмиссии КНДР.

Канал отмечает, что мужчина был ранен в грудь и живот. Его экстренно госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Электростали с 19-летнего юноши сняли скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет. Конфликт вспыхнул после того, как молодой человек подошел к компании незнакомых людей и попросил закурить. Пострадавшему помогли прохожие, которые вызвали скорую помощь.

Адвокат Леонид Исаев сообщил NEWS.ru, что нападавшим может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Он считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы. Сейчас же, по словам юриста, за такое преступление могут дать два или три года заключения.

Ранее в Дальнереченске компания из трех подростков и совершеннолетнего напала на мужчину. Сначала они заставили его раздеться, а затем забили до смерти. После убийства один из молодых людей вызвал скорую. Полиция установила личности подозреваемых после просмотра камер видеонаблюдения.