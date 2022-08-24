На складе на севере Москвы ликвидировали открытое горение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытое горение на складе на севере Москвы удалось локализовать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Пожар начался на складском помещении по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 27. Сообщалось о гибели одного мужчины.

Объявлена ликвидация открытого горения, — сказал собеседник агентства.

24 августа на севере Москвы начался пожар. Возгорание случилось в трехэтажном складском здании на общей площади около 150 «квадратов», которое затем увеличилось до 800. Пожарные спасли одного человека, есть пострадавшие. Позже стало известно, что в результате пожара пострадали три человека.

Ранее стало известно, что в 20 километрах к востоку от Москвы замечен лесной пожар. Высокий столб дыма от огня поднимается на несколько десятков метров возле села Бисерово в Ногинском районе. На кадрах видно, как горят деревья и как в поле начинает полыхать трава.