На северо-западе Москвы произошло аварийное отключение электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аварийное отключение электричества произошло на северо-западе Москвы в Южном Тушино. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Информация об отключении исходит от жителей столицы. По их словам, обесточены дома и не горят фонари на улице. Сотрудники диспетчерской службы сообщают, что проблема заключается в аварийном отключении и она будет решена после 23:00

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