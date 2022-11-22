На северо-западе Москвы на парковке сгорели два автомобиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пресненском районе Москвы на парковке на 2-й Магистральной улице сгорели два автомобиля, сообщает «Москва 24». По данным телеканала, пожар потушили. Информации о причинах происшествия и пострадавших пока нет.

Очевидцы опубликовали в сети кадры горящих машин. На них видно, что каркасы автомобилей полностью объяты пламенем.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся автомобиль. ЧП произошло на Енисейской улице в районе дома № 19. В результате возгорания никто не пострадал. ЧП не привело к столкновениям на дороге. На время городские службы заблокировали движение на одной из трех полос трассы.

В ноябре в Москве на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 36 столкнулись два автомобиля, в результате один загорелся. Возгорание было оперативно ликвидировано, о пострадавших не сообщалось.

До этого автомобиль загорелся на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.