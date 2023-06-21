На северо-западе Москвы горят бытовки возле жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-западе Москвы горят жилые помещения, сообщили NEWS.ru в управлении МЧС столицы. По данным очевидцев, пожаром охвачены бытовки возле жилого дома.

Митинская улица, дом 34, корпус 1. Пожарные работают на месте. Горят бытовки, площадь уточняется. Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в управлении МЧС столицы.

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Также рядом с местом возгорания находятся детская поликлиника и торговый центр. Клубы темного дыма видны из соседних районов, пишут пользователи соцсетей.

Пожар сильный, работают МЧС. Приехали пожарные, кстати, почти через полчаса после начала. Пострадавших вроде нет, — рассказал очевидец Павел корреспонденту NEWS.ru.

Причину такого долгого подъезда пожарных расчетов назвал другой местный житель.

Знаю, что пожарные не могли проехать из-за припаркованных машин. Огонь высотой примерно до третьего этажа был, — рассказал москвич Андрей Озералин.

Ранее пожарные потушили огонь на территории цеха по производству деревянных поддонов в подмосковном Волоколамске. Общая площадь пожара составляла 6000 кв. м. К тушению были привлечены 107 человек и 39 единиц техники. Суммарно с момента обращения в МЧС и до полной ликвидации возгорания прошло более девяти часов. Прокуратура города Волоколамска сообщала, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь быстро распространился и затронул продукцию, которая хранилась на открытой территории предприятия. Прокуратура региона взяла на контроль процесс установления причин пожара.