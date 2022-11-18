На северо-востоке Москвы вспыхнул автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы загорелся автомобиль, сообщили в городском департаменте транспорта. В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных служб столицы. ЧП произошло на Енисейской улице в районе дома № 19. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе московского управления МЧС, к настоящему моменту огонь ликвидировали. В результате возгорания никто не пострадал.

Огонь удалось потушить примерно в 15:50 мск. Он раскинулся примерно на один квадратный метр, пострадавших нет, — подчеркнули в МЧС.

Отмечается, что ЧП не привело к столкновениям на дороге. На время городские службы заблокировали движение на одной из трех полос трассы. Данные о причинах возгорания уточняются.

Как стало известно ранее, в результате ДТП с участием инспектора ГИБДД в Сарове погибла пожилая женщина, еще две пострадали. Выяснилось, что автомобиль сотрудника Госавтоинспекции проехал на красный сигнал светофора. По факту инцидента проводится проверка.

Сотрудник ГИБДД в 13:35 16 ноября проехал перекресток Зернова — Московская в Сарове на красный сигнал светофора. У автомобиля были включены проблесковые маячки и специальный сигнал.