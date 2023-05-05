На северо-востоке Москвы сообщили о взрывоопасной находке SHOT: противотанковый снаряд найден на улице Декабристов в московском районе Отрадное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противотанковый снаряд калибра 45 мм нашли у жилого дома на улице Декабристов в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Территория вокруг дома оцеплена, к месту находки выехали саперы.

Противотанковый снаряд калибра 45 мм нашли у жилого дома в московском районе Отрадное, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что отделение «Почты России» на Люсиновской улице в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны. Строители обнаружили старый боеприпас во время ремонтных работ возле здания почты.

В конце апреля житель села Курасовка Белгородской области погиб, начав распиливать найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из боеприпасов сдетонировал и мужчина взорвался вместе с ним. Губернатор обратился к главам районов и округов Белгородской области с призывом донести местным жителям информацию об опасности контактирования с подозрительными предметами в регионе.

1 мая 53-летний житель Минеральных Вод сообщил полиции, что нашел в лесу сумку с 35 гранатами. Мужчина самостоятельно раскрыл молнию сумки, в которой находились боеприпасы, уже покрывшиеся ржавчиной. В тот же день московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон.