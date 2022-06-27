Ребенок разбился насмерть, выпав с восьмого этажа на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы трехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа многоквартирного дома, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры. В результате падения ребенок разбился насмерть. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на северо-востоке столицы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 27 июня на улице Мурановской. Ребенок облокотился на москитную сетку, в результате чего та провалились. От полученных травм мальчик скончался в медучреждении.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы женщина выбросила из окна четвёртого этажа своего новорождённого сына. Инцидент произошёл после домашних родов. В результате мальчик остался жив. ЧП случилось на улице Ставропольской Юго-Восточного административного округа столицы.