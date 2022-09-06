На северо-востоке Москвы мужчина открыл огонь из «травмата» по детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы, у одного из домов по улице Константинова, местный житель открыл огонь из травматического пистолета по детям, передает Telegram-канал «Осторожно Москва». Сообщается, что несколько мальчиков ожидали своего сверстника у подъезда. Мужчине не понравилось шумное поведение подростков, из-за чего тот начал стрельбу. В результате один из ребят ранен в ногу.

Детей и стрелка забрали в отдел полиции. Там мужчина попросил не писать на него заявление, поскольку он служит в органах и может быть уволен. Все же уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили. Кроме того, выяснилось, что стрелявший был пьян — освидетельствование показало 0,7 промилле.

Накануне в Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника. 5 сентября супруги прогуливались со своим питомцем. Навстречу им вышел мужчина, который сделал замечание паре, что пес гуляет без защиты. Начался конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил в женщину.

Ранее в Красноярске мужчина расстрелял двух человек в упор из травматического оружия. На записи с камер видеонаблюдения видно, как прохожий завязал разговор с двумя приятелями, после чего в кадре появился еще один, с оружием. Он подошел со стороны и несколько раз выстрелил двоим мужчинам в область головы. Пресс-служба регионального отдела МВД в беседе с NEWS.ru сообщила, что пострадавшие живы, они находятся в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.