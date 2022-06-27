На севере Москвы задержали серийного насильника «112»: в Москве задержали серийного насильника после нападения на 18-летнюю девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали серийного насильника в районе лесопарковой зоны около Ботанического сада. Telegram-канал "112" пишет, что им оказался узбек Жалил Жумаев. Перед задержанием преступник напал на 18-летнюю девушку, работающую в кафе «Московское небо». Сотруднице заведения удалось отбиться от нападавшего с помощью газового баллончика и убежать. Всего в километре от места преступления насильника задержали полицейские.

Пострадавшая смогла отбиться, применив газовый баллончик, и убежать. Преступника оперативно задержали в километре от места преступления. Подозреваемый проверяется на ряд аналогичных преступлений. По предварительным данным, это не менее шести эпизодов, — сказано в сообщении.

По словам журналистов канала, Жумаев подбирал жертв по одному шаблону. Чаще всего ими становились сотрудницы московских заведений, которые ходили до метро по небезопасным коротким маршрутам.

Ранее Иркутский областной суд вынес приговор Павлу Шувалову, известному как тулунский маньяк. Он получил 24 года колонии строгого режима за два изнасилования и два убийства. За 30 лет Шувалов совершил около трёх десятков преступлений.