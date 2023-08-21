На севере Москвы вспыхнула квартира, в которой могут быть дети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоэтажном доме, расположенном на Дмитровском шоссе в Москве, загорелась квартира на предпоследнем этаже, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, внутри нее могут быть заперты двое детей.

На опубликованных кадрах виден черный дым, который столбом поднимается в небо. Судя по видео, пламенем охвачены два последних этажа — на стенах, где должен располагаться балкон, заметны темные пятна.

Telegram-канал Mash пишет, что ЧП произошло на 21 этаже высотки. По информации канала, в квартире в момент возгорания находились пятилетний мальчик и 15-летняя девочка. Дети оказались без присмотра, поскольку маму уехала на работу, а папа ушел гулять с собакой.

По информации канала, дети спаслись — сестра вовремя проснулась, схватила за руку брата и выбежала из квартиры. Еще три человека спаслись, скрываясь от огня перекинувшегося на 22 этаж. Mash пишет, что никто не пострадал.

При этом в пресс-службе МЧС России по Москве рассказали NEWS.ru в 09:54 возгорание было ликвидировано.

Дмитровское шоссе, 165Е, к1. Ликвидирован в 09:54. Сведений о пострадавших не поступало. Спасены три человека, — сообщили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в здании Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии на улице Академика Опарина в Москве. Из центра эвакуировали около 100 человек.