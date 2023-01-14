На севере Москвы водитель сбил курьера на пешеходном переходе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На севере Москвы водитель сбил курьера на пешеходном переходе, передает московская прокуратура. На опубликованном ведомством видео видно, что водитель Mercedes проехал на красный цвет светофора на Бутырской улице в момент, когда дорогу по пешеходному переходу пересекали доставщики на электровелосипедах. Водитель сбил одного из них, пострадавший госпитализирован.

Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, — указано в сообщении в Telegram-канале.

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