Пожар в квартире унес жизнь москвича

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В Москве местный житель погиб при пожаре в квартире жилого дома, расположенного в проезде Дежнева, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Причины возгорания пока неизвестны, их установят во время экспертизы. Ведомство контролирует ход и результаты проверки ЧП.

В результате пожара в квартире жилого дома в проезде Дежнева погиб мужчина. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — сказано в сообщении.

В Балашихе в двухэтажном здании, обустроенном под общежитие, в ночь на 29 июня произошел пожар, погибли пять выходцев из Центральной Азии. Правоохранители возбудили уголовное дело и назначили ряд экспертиз. Следователи также допросили очевидцев и собственника помещения и проверили изъятые документы.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Некрасовской улице в историческом центре Самары. В результате ЧП погибла семилетняя девочка. Огонь охватил лестничную клетку с первого по третий этаж. Жителей дома эвакуировали, им предложили разместиться в здании администрации Самарского района.