На севере Москвы обнаружили тело 14-летнего подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело 14-летнего подростка обнаружено в районе Косино-Ухтомский на севере Москвы. По данному факту идет доследственная проверка, сообщается на сайте столичного главка СКР.

Место происшествия осматривается следователями и криминалистами. Изучаются записи камер видеонаблюдения, для установления причин смерти подростка назначены судебные экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, накануне мальчик ушел гулять со сверстниками и не вернулся домой, тогда его родители обратились полицию.

В прокуратуре столицы уточнили, что тело подростка было найдено около озера Святое. На нем не было верхней одежды. Работу правоохранителей координирует заместитель прокурора Восточного административного округа Андрей Щеглов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 15-летний подросток погиб, попытавшись в перепрыгнуть в подъезде собаку. Он ударился головой о металлическую деталь на потолке и умер на месте. Это произошло в присутствии пяти друзей подростка и троих взрослых.