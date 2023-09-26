На серой ветке московского метро произошел сбой Нет движения поездов от станции «Пражская» до «Улицы Академика Янгеля»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На серой ветке московского метро произошел сбой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что нет движения поездов от станции «Пражская» в сторону «Улицы Академика Янгеля». На станциях объявляют о технических причинах сбоя.

Канал отмечает, что пассажиров трех поездов высадили из вагонов.

Ранее сообщалось, что вечером 15 сентября на станции «Печатники» Московского метрополитена пассажир случайно упал на рельсы. Благодаря тому, что мужчина успел вовремя сгруппироваться, он остался жив. Судя по опубликованной в Сети видеозаписи, пассажир самостоятельно выбрался из-под наехавшего на него поезда. На место прибыли несколько сотрудников полиции.

Как уточнили в департаменте транспорта Москвы, несмотря на инцидент движение по Большой кольцевой линии метро продолжалось согласно расписанию. Во время происшествия несколько последующих поездов на короткое время замедлили скорость, чтобы обеспечить безопасный интервал между ними.

В мае на Кольцевой линии метро на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой москвич, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.