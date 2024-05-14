На салатовой ветке московского метро произошел сбой В Москве на салатовой ветке метро произошел сбой из-за проверки состава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена произошел сбой, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Причиной стала проверка одного из составов. К настоящему времени движение на участке восстановлено.

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — говорится в сообщении.

Через полчаса в Telegram-канале дептранса появилось сообщение, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро ввели в график.

Ранее сообщалось, что в столичном метро мужчина избил пассажира метрополитена после перепалки. Инцидент произошел во время движения поезда от станции «Петровский парк» к станции «ЦСКА». В прокуратура пообещали, что личность нападавшего в ближайшее время будет установлена. На кадрах видно, что пострадавший в нокауте, он несколько секунд лежит неподвижно.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена. Безбилетника будут судить по статье о побоях из хулиганских побуждений. Вину он полностью признал. Его привлечение к уголовной ответственности взято под контроль в прокуратуре Московского метрополитена.