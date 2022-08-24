На складе на севере Москвы начался пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 27, начался пожар, сообщили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ. По предварительной информации, пожар случился в трехэтажном складском здании на общей площади около 150 «квадратов». Пожарные спасли одного человека, есть пострадавшие.

Информация о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, д. 16, стр. 27, в 16:27 поступила в оперативную дежурную смену. Пожарные незамедлительно выехали по заявке. По прибытии ПСП, по предварительной информации, происходит загорание в трехэтажном складском здании на общей площади около 150 кв. м. В ходе работ по ликвидации пожара был спасен один человек, спасенный передан медикам для оказания помощи. К сожалению, в результате пожара есть пострадавшие, — рассказали в ведомстве.

По сообщению Telegram-канала Daily Storm, в результате пожара пострадали три человека. Позже в главке МЧС по Москве сообщили NEWS.ru, что площадь пожара увеличилась до 800 «квадратов».

Ранее 24 августа стало известно, что в 20 километрах к востоку от Москвы замечен лесной пожар. Высокий столб дыма от огня поднимается на несколько десятков метров возле села Бисерово в Ногинском районе. На кадрах видно, как горят деревья и как в поле начинает полыхать трава.

3 августа в Истринском районе Московской области загорелся склад Ozon. Пожар на площади 55 тыс. кв. м тушили пять дней. В миссии по ликвидации огня были задействованы вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около тысячи работников.