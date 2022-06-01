На посольство США в Москве спроецировали видео с погибшими детьми Донбасса

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь на 1 июня на стены здания посольства США в Москве спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса». Как пишет РИА Новости, акцию приурочили к Международному дню защиты детей.

Участники перформанса объяснили, что хотели напомнить мировому сообществу, что Белый дом на протяжении многих лет спонсирует украинские власти, — говорится в сообщении.

На видео помимо фотографий погибших фигурируют снимки из Донецка, включая Аллею ангелов, где увековечены имена более 100 детей.

В декабре прошлого года на здание посольства США была направлена проекция видеоролика с флагом СССР и текстом «30 лет назад у тебя был прекрасный подарок. Но больше подарков не будет! Большая Россия возрождается!». В послании с отсылкой к распаду СССР в 1991 году также перечислялись последние достижения России: возвращение Крыма, проведение Олимпиады в Сочи, разработка нового оружия и другие значимые для жизни страны события.