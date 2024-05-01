На Поклонной горе открыли выставку трофейной военной техники

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Минобороны в парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине, передает РИА Новости. Экспозиция размещена на площадке перед Музеем Победы.

Посетители смогут увидеть немецкие Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемую гаубицу M777. Россиянам также покажут защищенный автомобиль австралийского производства Bushmaster, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешскую БМП-1, украинскую боевую машину поддержки танков «Азовец».

Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. Совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов».

В шатрах на выставке представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины и беспилотники.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что на Поклонную гору доставили американский танк M1 Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе специальной операции. Кроме того, на выставку привезли штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. В ведомстве уточнили, что выставка продлится до конца месяца.