На подъезде к «Крокус Сити Холлу» собралась огромная пробка На подъезде к «Крокус Сити Холлу» образовалась 11-километровая пробка

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

На МКАД около «Крокус Сити Холла», по данным сервиса «Яндекс.Карты» образовалась пробка длиной около 11 километров. Здание все еще горит, по данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж полностью выгорел, произошло обрушение кровли.

На месте ЧП работают оперативные службы. При этом корреспондент NEWS.ru сообщает, что у «Крокуса» заторов нет, машины движутся свободно, затрудняют движение только машины, останавливающиеся посмотреть на произошедшее.

Вечером 22 марта в «Крокусе» пятеро вооруженных автоматами людей открыли стрельбу. По данным корреспондента NEWS.ru, вооруженных людей было не пять, а 20. В результате теракта погибли более 40 человек, свыше ста пострадали. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.