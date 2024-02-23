На северо-западе Москвы два автомобиля столкнулись лоб в лоб

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

На пересечении Пятницкого шоссе и улицы Барышихи в Москве произошло лобовое столкновение двух автомобилей, проинформировала пресс-служба столичного дептранса. Известно, что на месте работают оперативные службы.

Детали происшедшего устанавливаются, движение на участке в сторону МКАД затруднено. Официально о пострадавших пока ничего не известно.

При этом источник Telegram-канала РЕН ТВ утверждает, что в результате ДТП один человек погиб и еще один пострадал. Кадры с места ДТП опубликованы в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Ранее лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai Getz и грузовика Hyundai Porter произошло на улице Космонавта Волкова в Москве. Telegram-канал «360» написал о гибели одного человека, получили травмы еще двое.

Рано утром 23 февраля в Москве на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна было зафиксировано ДТП с участием полицейского автомобиля. В него врезалась другая машина, пострадали четыре человека.

Накануне лобовое столкновение на Режевском тракте в Свердловской области совершили Suzuki и ВАЗ-2112. Один человек находится в тяжелом состоянии, у него сильно повреждены ноги. Мужчину зажало в машине. Предварительно, в аварии виноват водитель Suzuki, который на повороте не предоставил преимущество ВАЗ-2112 и допустил столкновение.