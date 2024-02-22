На парковке в Москве нашли труп, три дня пролежавший в машине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На парковке в Москве обнаружили труп мужчины, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, тело пролежало в автомобиле не менее трех дней. Труп нашли на водительском сидении в машине Toyota Rav-4.

Как уточняет источник, погибшего обнаружили на автостоянке на Халтуринской улице, около дома 11. Следов крови или травм на теле умершего нет. На данный момент причина смерти мужчины неизвестна. На месте происшествия работают спасатели. Происшествием также заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

В лесном массиве под поселком Нагорное в Республике Татарстан ранее был найден автомобиль, в салоне которого обнаружили тела мужчины и женщины. Девушке около 30 лет, а молодому человеку — около 20. При осмотре трупов и места происшествия, по предварительным данным, криминального следа не выявлено.

До этого в Бурятии задержали жительницу Улан-Удэ, которая три дня прожила в квартире с трупом мужчины. По версии следствия, женщина поссорилась с ним во время совместного распития спиртного, после чего нанесла ножом смертельный удар и продолжила употреблять горячительные напитки.

В конце января в одной из квартир на Дубнинской улице в Москве нашли тела трех мужчин. По данным правоохранителей, на трупах нет видимых следов телесных повреждений, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.