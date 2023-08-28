Автомобили залило кипятком на парковке в московском ЖК На подземной парковке в районе Аэропорт в Москве прорвало трубу с кипятком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на подземной парковке ЖК «Весна на Балтийском» в районе Аэропорт прорвало трубу с горячей водой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, вода температурой 80 градусов поднялась на уровень 20 сантиметров, множество машин оказались затоплены. В Сети появилось видео с места событий, на котором показано, как из выезда с парковки валит густой пар. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации канала, ЧП произошло на Часовой улице, в самом доме аварии не наблюдается. Сотрудники аварийной службы перекрыли трубы, а также в целях безопасности отключили в доме лифты. Ожидается приезд сотрудников Мосводоканала для откачки воды.

22 июля на западе Москвы в ТЦ «Времена года» произошел разрыв трубы с кипятком по сварному шву диаметром 30 сантиметров, горячая вода разлилась по площади в четыре тысячи кв. м. В результате происшествия погибли четыре человека, все — женщины. По словам врио начальника столичного главка МЧС Юрия Ткаченко, еще девять посетителей торгового центра были доставлены в больницу с ожогами различной степени.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев выразил мнение, что причинами прорыва трубы могли стать несвоевременное обслуживание и недостаточный технический контроль за системой водоснабжения. Сказался и человеческий фактор, уверен Макеев.