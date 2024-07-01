На памятнике Жукову в центре Москвы написали слово из трех букв На памятнике Жукову на Манежной площади снова написали «ГУР»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Надпись «ГУР» снова появилась на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, сообщает Telegram-канал Mash. Канал сообщил, что в этот раз злоумышленником оказался 57-летний житель Тульской области Сергей Л.

Мужчину заметили полицейские, начали задерживать, однако тот стал сопротивляться. По информации Mash, мужчину развели мошенники: заставили взять кредитов на полмиллиона рублей и расписать достопримечательность.

4 июня сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые испортили памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов дискредитирующие СВО надписи по заданию кураторов. В итоге в отношении горожанина возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.

До этого уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе. Мужчине грозит штраф до 3 млн рублей, известно, что ранее он уже отвечал перед судом за вандализм. Сам он пояснил, что с помощью граффити хотел оставить свою «визитную карточку» городу-герою.