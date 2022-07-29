На окнах сгоревшего в Москве хостела установлены решетки

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Решетки установлены на всех окнах на торце здания по улице Алма-Атинской в Москве, в котором при пожаре погибли восемь человек и ещё четыре пострадали. В настоящий момент обгоревшее помещение хостела обследуют пожарные, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что чёрный след от дыма виден и на окне, где, предположительно, размещался хотел. На нём также установлены решетки.

Пожар произошел в ночь на 29 июля в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. Предположительно, огонь вспыхнул из-за неисправного электрооборудования.

Ранее стало известно, что пожар в хостеле на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, унес жизни восьми человек. Люди, вероятно, погибли от отравления угарным газом. В МЧС первоначально заявили, что при пожаре также пострадали три человека.