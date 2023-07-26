На Новорязанском шоссе парализовано движение из-за крупного ДТП На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей, движение затруднено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей на Новорязанском шоссе затруднило движение в сторону области, сообщили в столичном дептрансе. Авария произошла после развязки шоссе с МКАД. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

На Новорязанском шоссе (после развязки с МКАД) столкнулось пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение в сторону области существенно затруднено, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. По информации московской прокуратуры, байк столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на пересечении улиц Совхозной и Краснодарской. Владелец легковушки не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Травмы получил водитель байка, его доставили в больницу.

Ранее на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель байка. Движение на ТТК было временно затруднено.