На нескольких станциях московского метро пропало электричество В Москве на станциях «Третьяковская» и «Марксистская» пропало электричество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на станциях метро желтой ветки пропало электричество, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, света не было на «Третьяковской» и «Марксистской». Причины произошедшего устанавливаются.

Очевидцы рассказали, что им пришлось идти пешком. Между тем в столичном дептрансе уточнили, что «Третьяковская» уже заработала в штатном режиме. На короткое время там снижался уровень освещенности на платформе и останавливались эскалаторы.

Ранее движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена было временно приостановлено. Поезда не двигались от «Серпуховской» до «Южной» станции. Как сообщили пассажиры, спустя некоторое время составы тронулись, но двигались медленно. Оказалось, что на южном участке ветки возникла необходимость проверки состава.

С 22 июня будет приостановлено движение поездов на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская». Причиной станут плановые ремонтные работы. Участок включат в новую Рублево-Архангельскую линию.

До этого станция метро «Пушкинская» Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена была временно закрыта на вход. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. На выход станция работала в обычном режиме.