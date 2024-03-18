На насосной станции в Новой Москве нашли тело младенца

При проведении ремонтных работ на насосной станции в Новой Москве нашли тело новорожденной девочки, сообщает прокуратура российской столицы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

На улице Солнечная в Новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело новорожденного младенца. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. <...> Плод женского пола, — говорится в сообщении.

Ранее тело младенца было найдено на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Следственный комитет назначил комплекс необходимых судебных экспертиз.

До этого сообщалось, что в Тульской области многодетная 21-летняя мать задушила своего двухмесячного ребенка. По данным следствия, она перекрыла дочери нос и рот ладонью, отчего та умерла на руках у матери.

В Верхней Пышме Свердловской области четырехмесячная девочка утонула в ванне. Во время купания у матери ребенка закружилась голова, и она упала в обморок. В МВД начали проверку, точную причину смерти младенца установят по результатам судмедэкспертизы.