На МСД столкнулись несколько автомобилей Столичный дептранс: на МСД столкнулись несколько автомобилей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Московском скоростном диаметре (МСД) столкнулись нескольких автомобилей, один из которых перевернулся на встречную полосу, сообщает пресс-служба столичного дептранса. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

На МСД (СВХ, д. 13с2 по Северянинскому проезду) столкнулись несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на сторону встречного движения. На месте работают оперативные службы города, — отмечается в сообщении.

В дептрансе добавили, что уточняются обстоятельства автомобильной аварии и информация о пострадавших. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что восемь человек — шестеро взрослых и двое детей — пострадали в автомобильной аварии на 20-м километре автодороги Вологда — Ростилово. Столкнулись три машины. Водитель автомобиля Nissan Gloria не уступил дорогу и допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта», которую отбросило на машину Toyota Prius. В числе пострадавших оказались пять человек из тех, которые находились в автомобиле Nissan, и трое из «Лады Гранты». Пятеро взрослых с различными травмами были отправлены в областную клиническую больницу. Также туда увезли двух мальчиков.