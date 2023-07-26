На Москву обрушился тропический ливень: как затопило столицу NEWS.ru публикует фоторепортаж с затопленных столичных улиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный тропический ливень обрушился на Москву и Подмосковье днем и вечером в среду, 26 июля. Из-за непогоды несколько столичных ТЦ оказались затопленными. Крыши центров «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. На некоторых улицах Москвы автомобили буквально плыли по дорогам.

Синоптик Александр Ильин пообещал москвичам «погодный сюрприз». По его словам, 27 июля в юго-западной части столичного региона тоже ожидаются сильные ливни, а дождливая погода продержится всю неделю.

Что происходило в среду на улицах Москвы — в фоторепортаже NEWS.ru.