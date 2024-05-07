На Москву обрушился майский снегопад

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В Москве начался первый майский снегопад, пишет в своем Telegram-канале РЕН ТВ. Синоптики его уже предсказали ранее.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец объяснил в Telegram-канале, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на русскую равнину заморозки, снег и дожди. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил «Комсомольской правде», что вплоть до 12 мая в Центральной России ожидается сильное похолодание. По его прогнозам, температурный режим будет на 4–6 градусов ниже сезонной нормы.

Варакин посоветовал на 9 мая одеться потеплее из-за ожидаемого дождя с мокрым снегом. На сайте «Гидрометцентра» говорится, что 7 мая под влиянием циклона на юге ЦФО пройдут дожди с мокрым снегом, грозами и градом.

8–9 мая в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.

В ближайшие дни в Москве прогнозируется похолодание вплоть до минусовых значений в ночное время, заявлял мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим он пообещал, что в городе возобновится подача тепла в жилые дома и соцобъекты.