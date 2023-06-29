На Москву обрушился ливень с грозами: фото ненастья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29 июня на Москву обрушился ливень с грозами, как и предсказывали синоптики.

Однако дожди в столице не продлятся долго. Зона осадков, идущая на Москву, постепенно «разваливается», сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«По последним данным радара, зона осадков постепенно „разваливается“ и подходит к Москве порядком ослабевшей. Так что вероятно, что 29 июня осадки будут небольшие, а после перерыва дождь ожидается только в ночь на пятницу. Также ожидается большая облачность, температура максимально составит 18–19 градусов тепла, давление ниже нормы на 10 мм р/с. Ветер, из-за того, что основные осадки переносятся на вечер, будет несильным. Локально в четверг возможны грозы», — рассказал Шувалов.

По словам синоптиков, непогода пришла с юга Московской области. Но уже в эти выходные они прогнозируют теплую погоду без существенных осадков.

Фото ливня, который обрушился на Москву 29 июня, — в галерее NEWS.ru.