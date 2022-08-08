На Москве-реке замечено пятно нефтепродуктов в 4,5 тысячи квадратов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москве-реке у Крымского моста образовалось пятно нефтепродуктов, общая площадь которого составила 4,5 тысячи квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале агентства, видны радужные разводы, распространившиеся по реке. Специалисты выясняют источник загрязнения.

Пятно нефтепродуктов площадью около 4,5 тысяч квадратных метров появилось на Москва-реке у Крымского моста в центре города, — сказано в сообщении.

29 мая 2020 года произошел разлив топлива в Норильске. Тогда из резервуара Норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Они отравили почву и загрязнили реки, сделав их непригодными для планктона и рыбы. Сотрудники МЧС смогли локализовать распространение нефтепродуктов только к утру 5 июня.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 млрд рублей и почвам на сумму 738 млн рублей. Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена в августе. Об этом заявили в «Норникеле».