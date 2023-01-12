На московском водохранилище загорелся буксир На Химкинском водохранилище в Москве загорелся трехуровневый буксир

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Химкинском водохранилище на севере Москвы утром 12 января произошел пожар, который к настоящему моменту полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Как выяснилось, возгорание случилось в машинном отделении буксирного судна, пришвартованного напротив Северного речного вокзала. Информация о пострадавших отсутствует.

Произошло загорание в машинном отделении буксира «Адлер», трехуровневого на площади 25 метров квадратных... В 6:08 полная ликвидация пожара, — сообщили представители экстренных служб.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 05:17. О пострадавших ничего не известно.

10 января на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2000 кв. м. На площади 500 кв. м произошло обрушение. В тушении пожара участвовали 136 человек личного состава и 48 единиц техники, в том числе два вертолета.

Ранее при пожаре в многоквартирном доме на территории Нефтеюганска (ХМАО) погибли два человека.