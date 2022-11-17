На московском рынке «Садовод» загорелись павильоны

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошел пожар. Проводится эвакуация посетителей. На место происшествия направлено 20 пожарных расчетов, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Произошло загорание торговых павильонов на рынке «Садовод». Людей эвакуируют, — сообщил собеседник агентства.

В столичном главке МЧС NEWS.ru уточнили, что вызов с «Садовода» поступил на пульт в 13.52.

В данный момент пожарные расчеты прибыли на место и приступили к тушению. Площадь возгорания и его причины устанавливаются, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на юге столицы 45-летний мужчина попытался поджечь храм святителя Митрофана на Кавказском бульваре. Ночью он пробрался на территорию, облил бензином и поджег дорожку между оградой и церковью. Возгорание потушил сторож, который затем вызвал полицию. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.