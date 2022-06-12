На Московском ипподроме жокей умер сразу после заезда Мастер-наездник Шеховцов умер после скачек на ипподроме в Москве

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На Центральном московском ипподроме умер мастер-наездник Вадим Шеховцов. Ему было 53 года. Трагедия произошла сразу после скачек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Российские ипподромы». По предварительным данным, причиной гибели наездника стали проблемы с сердцем.

Шеховцов выступал в четвёртом заезде на орловском жеребце по кличке Кристалл Лаг. Наездник пришёл к финишу вторым, после окончания заезда он выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на дорожке. Помочь ему ничем не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Наездник работал на Московском ипподроме с 1986 года. Последние десять лет он был бригадиром одного из отделений. В пресс-службе организации выразили соболезнования родным и близким Шеховцова.

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